В шатурской деревне Дуреевская привели в порядок пруд

18 августа 2025, 11:16

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Экологическую акцию «Чистый берег» провели на пруду в дерене Дуреевская муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в акции приняли министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, депутат Мособлдумы, инициатор акции «Чистый берег» Александр Орлов, а также волонтёры и общественники.





«Участников мероприятия поприветствовал глава Шатуры Николай Прилуцкий. Он сказал, что программа по очистке водоёмов прижилась в округе и будет развиваться дальше, а также пожелал всем участникам плодотворного дня и хорошего настроения», — говорится в сообщении.