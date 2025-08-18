В шатурской деревне Дуреевская привели в порядок пруд
Экологическую акцию «Чистый берег» провели на пруду в дерене Дуреевская муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участие в акции приняли министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, депутат Мособлдумы, инициатор акции «Чистый берег» Александр Орлов, а также волонтёры и общественники.
«Участников мероприятия поприветствовал глава Шатуры Николай Прилуцкий. Он сказал, что программа по очистке водоёмов прижилась в округе и будет развиваться дальше, а также пожелал всем участникам плодотворного дня и хорошего настроения», — говорится в сообщении.В ходе акции с берегов убрали лишнюю растительность, а в самом пруду работали водолазы. Спиленные деревья прямо на берегу раздробили в щепу, собранный мусор упаковали в мешки и вывезли на утилизацию.
После окончания работ всех участников угостили кашей и чаем.