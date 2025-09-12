В Шатурском энергетическом техникуме открыли выставку «Без срока давности»
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Историко-документальная выставка «Без срока давности», посвящённая жизни людей на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, открылась в рошальском подразделении Шатурского энергетического техникума. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Выставку приурочили к Международному дню памяти жертв фашизма, который отмечается 14 сентября.
«В экспозицию вошли шесть стендов с уникальными архивными документами и фотографиями. Материалы рассказывают об оккупации Московской области, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию, о массовых расправах и условиях жизни в оккупации. Отдельный раздел посвящен судьбам детей войны», — говорится в сообщении.Представлены также документы к Нюрнбергскому процессу, доказывающие преступления нацистов против мирных жителей.
Выставка будет работать в техникуме до 10 октября. Посетить её могут все желающие. Для школьников планируется проводить отдельные экскурсии.