В Егорьевске открылся обновленный сквер «60 лет Победы»
Накануне Дня города в Егорьевске состоялось торжественное открытие обновленного сквера «60 лет Победы». Проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба городского округа.
Работы начались осенью прошлого года, а теперь жители смогли оценить результат совместной работы администрации, проектировщиков и строителей.
Сквер открыли глава округа Дмитрий Викулов, председатель Совета депутатов Михаил Лавров и депутат Мособлдумы Максим Коркин. На мероприятии присутствовали представители ряда общественных организаций, включая Совет ветеранов, егорьевские благочиния, Ассоциацию героев СВО, «Молодую Гвардию Единой России», «Юнармию» и «Движение первых».
По словам Дмитрия Викулова, проект стал «подарком городу в Год защитника Отечества и к 80-летию Победы». Он отметил, что сквер символизирует преемственность поколений и сохраняет память о более чем 25 тысячах егорьевцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
«От имени всех жителей муниципального округа Егорьевск и от себя лично выражаю слова благодарности Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и помощь в реализации проекта — победителя восьмого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Этот замечательный подарок наш город получил в особый, знаковый год — Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это стало символом преемственности поколений, данью памяти героическому прошлому и заботой о комфортном будущем егорьевцев», — сказал он.
Обновленное пространство включает фонтан в форме звезды, аллеи красных кленов, подсветку, информационные стенды и игровые площадки для детей. По замыслу авторов, каждая деталь продумана для удобства горожан.
Сквер станет центром отдыха и новой площадкой для молодежных мероприятий. В округе продолжаются работы по благоустройству: на проспекте Ленина уже обустроены детская и спортивная площадки, сцена и тротуары. Впереди новый масштабный проект — благоустройство набережной реки Гуслицы, за который Егорьевск также получил федеральную поддержку.