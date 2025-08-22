Загруженность дорог Подмосковья утром 22 августа составила четыре балла

22 августа 2025, 09:35

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Утром 22 августа на дорогах Подмосковья была зафиксирована 4-балльная загруженность. По данным регионального Минтранса, в этот момент в регионе находилось свыше 1 млн автомобилей. Этот показатель на 0,5% превысил средние значения за прошлый месяц.