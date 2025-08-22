Загруженность дорог Подмосковья утром 22 августа составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 22 августа на дорогах Подмосковья была зафиксирована 4-балльная загруженность. По данным регионального Минтранса, в этот момент в регионе находилось свыше 1 млн автомобилей. Этот показатель на 0,5% превысил средние значения за прошлый месяц.
Наибольшие затруднения образовались на трассах М-2 и М-9 «Крым», а также на ключевых выездах из города: Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, придерживаться безопасной скорости и дистанции, а также избегать резких манёвров.