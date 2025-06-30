В поликлинике Ивантеевки после капремонта увеличится число кабинетов
Реконструкция части поликлиники ведётся в Ивантеевке на улице Толмачёва, здание обновят и увеличат там количество кабинетов. Ход работ проверил председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула вместе с коллегами, подрядчиком и руководством медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы посетили все четыре этажа: и женскую консультацию, и терапевтическое отделение. Работа кипит, на объекте трудятся54 человека», — отметил Артём Садула.В настоящее время работы ведутся в половине здания. Здесь уже обновили инженерные коммуникации, смонтировали межэтажные перегородки и перегруппировали помещения. К осени работы в этой части здания будут завершены, и рабочие приступят к ремонту второй половины поликлиники.