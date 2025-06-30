В поликлинике Ивантеевки после капремонта увеличится число кабинетов

30 июня 2025, 13:27

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Реконструкция части поликлиники ведётся в Ивантеевке на улице Толмачёва, здание обновят и увеличат там количество кабинетов. Ход работ проверил председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула вместе с коллегами, подрядчиком и руководством медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Мы посетили все четыре этажа: и женскую консультацию, и терапевтическое отделение. Работа кипит, на объекте трудятся54 человека», — отметил Артём Садула.