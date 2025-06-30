В Пушкинском округе в этом году обработают от борщевика более 290 гектаров

30 июня 2025, 13:50

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работы по ликвидации борщевика Сосновского проведут в этом году в Пушкинском городском округе на территории 292 гектара, с опасным сорняком борются как механически: выкашивая стебли и выкорчёвывая корни, так и химически — с помощью гербицидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«На минувшей неделе работники МБУ «Городское хозяйство» провели механическую обработку от борщевика вдоль дороги к центру «Родник» в деревне Введенское и в деревне Барково. А покос и гербицидная обработка были проведены в селе Левково, посёлке Доброе и деревнях Лепешки и Фомкино», — говорится в сообщении.