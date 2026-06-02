В Солнечногорске провели фестиваль сирени с парусной регатой и флайборд-шоу

02 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска, а также на набережной озера Сенеж прошёл ежегодный фестиваль сирени. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие погрузило жителей и гостей муниципалитета в атмосферу творчества и семейного досуга.

«Фестиваль сирени – праздник, давно ставший одной из самых красивых и любимых традиций нашего округа. Этот день подарил гостям десятки ярких событий. Пусть добрая традиция цветёт так же ярко, как солнечногорская сирень, и долгие годы объединяет людей вокруг любви к родному краю», – сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.