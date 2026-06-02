В Солнечногорске провели фестиваль сирени с парусной регатой и флайборд-шоу
В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска, а также на набережной озера Сенеж прошёл ежегодный фестиваль сирени. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие погрузило жителей и гостей муниципалитета в атмосферу творчества и семейного досуга.
«Фестиваль сирени – праздник, давно ставший одной из самых красивых и любимых традиций нашего округа. Этот день подарил гостям десятки ярких событий. Пусть добрая традиция цветёт так же ярко, как солнечногорская сирень, и долгие годы объединяет людей вокруг любви к родному краю», – сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.Программа включала выставки работ местных художников и юных талантов «Поэтический променад» и «Сиреневая палитра». Желающие приняли участие в создании коллективного арт-объекта и высадке кустов сирени вместе с руководством муниципалитета и депутатским корпусом. Для детей организовали настольные игры, тематические мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Работала станция аквагрима.
На набережной можно было наблюдать за парусной регатой, зрелищным флайборд-шоу, представлением «Сиреневая алхимия», продегустировать уникальное «Сиреневое варенье».
На сцене наградили победителей конкурса детского рисунка «Солнечная сирень». Атмосферу фестиваля дополняли ходулисты, «живые скульптуры» и тематические фотозоны.