На берегу озера Сенеж в Солнечногорске пройдёт традиционный Фестиваль сирени

28 мая 2026, 21:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске в предстоящие выходные, 30 и 31 мая, состоится ежегодный Фестиваль сирени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





На территории парка и набережной гостей ожидают посадка деревьев, парусная регата, флайборд-шоу, шоу «Сиреневая алхимия», мастер-классы, выставки, фотозоны и многое другое.



Откроет серию мероприятий в 10 часов в субботу сиреневая йога на пирсе. Затем начнёт работу «Сиреневое радио» – сцена у озера Сенеж. Будут организованы многочисленные выставки.



Состоится посадка сирени у «Общественного огорода», пойдут творческие мастер-классы. Посетителей будут развлекать ходулисты и живые скульптуры. Желающие смогут присоединиться к созданию коллективного арт-объекта «Ветка сирени». Помимо этого, каждый сможет насладиться парусной регатой и флайборд-шоу.

«Фестиваль сирени стал доброй ежегодной традицией, которая объединяет людей разных поколений. Здесь встречаются друзья и семьи, гуляют дети, звучит музыка, рождается особая атмосфера солнечногорской весны. Приходите всей семьёй. Будем вместе встречать лето под аромат сирени на берегу Сенежа», – пригласил глава городского округа Константин Михальков.