В солнечногорском посёлке Поварово завершили строительство детсада на 250 мест

26 мая 2026, 17:51

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в посёлке Поварово округа Солнечногорск. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Общая площадь здания составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Там обустроены помещения для групп с игровыми, обеденными и спальными зонами, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы и пр.





«В настоящее время детский сад полностью укомплектован оборудованием, включая технику для пищеблока и медпункта, а на прилегающей территории завершено благоустройство», — говорится в сообщении.