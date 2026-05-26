В солнечногорском посёлке Поварово завершили строительство детсада на 250 мест
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в посёлке Поварово округа Солнечногорск. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь здания составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Там обустроены помещения для групп с игровыми, обеденными и спальными зонами, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы и пр.
«В настоящее время детский сад полностью укомплектован оборудованием, включая технику для пищеблока и медпункта, а на прилегающей территории завершено благоустройство», — говорится в сообщении.Новый детсад стал уже третьем в посёлке. Он поможет решить проблему дефицита мест.