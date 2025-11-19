В сосудистом центре Мытищ спасли пациента после особо опасного «ночного» инсульта

19 ноября 2025, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли жизнь пациента с редкой и опасной формой инсульта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





48-летний мужчина несколько месяцев чувствовал недомогание и однажды утром не смог встать с кровати. Скорая помощь доставила его в больницу с сильным головокружением и тошнотой.



Благодаря точной диагностике врачи поняли, что ситуация критическая: у мужчины случился так называемый «ночной» инсульт, который часто маскируется под лёгкое недомогание. При этом у пациента не было паралича, руки и ноги работали, а речь была внятной.

«У мужчины выявили атеротромбоз, то есть тромбоз на фоне атеросклеротической бляшки. Он поразил основную артерию, снабжающую кровью важнейшие отделы мозга. Это тяжёлое состояние с очень высокой летальностью. Операция длилась около часа. После удаления тромба в артерии осталась бляшка, критически суживающая её просвет. Потребовалась имплантации стента. Мы успели вовремя, операция прошла успешно», – рассказала заведующий центром Элеонора Тулякова