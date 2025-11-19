Жителям Подмосковья начали рассылать СМС с приглашением на диспансеризацию
В Московской области запустили СМС-информирование жителей о возможности пройти диспансеризацию. Проверить своё здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что регулярная диагностика позволяет вовремя выявить заболевания и начать лечение.
«В череде дел можно легко забыть о себе, поэтому мы организовали СМС-информирование с приглашением на диспансеризацию. Адресно разослали жителям региона уже более 150 000 таких сообщений. СМС направляют пациентам старше 18 лет, не проходившим диспансеризацию в этом году», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.
Как отметили в подмосковном Минздраве, диспансеризацию в регионе проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».