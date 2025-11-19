Жителям Подмосковья начали рассылать СМС с приглашением на диспансеризацию

19 ноября 2025, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области запустили СМС-информирование жителей о возможности пройти диспансеризацию. Проверить своё здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Там напомнили, что регулярная диагностика позволяет вовремя выявить заболевания и начать лечение.

«В череде дел можно легко забыть о себе, поэтому мы организовали СМС-информирование с приглашением на диспансеризацию. Адресно разослали жителям региона уже более 150 000 таких сообщений. СМС направляют пациентам старше 18 лет, не проходившим диспансеризацию в этом году», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.