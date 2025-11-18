Видновские врачи избавили пациентку от пломбы в верхнечелюстной пазухе
Врачи Видновской больницы извлекли пломбу из верхнечелюстной пазухи женщины. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К врачу-оториноларингологу обратилась 45-летняя жительница с жалобами на продолжительные боли в левой щеке, выделения из носа и стекание жидкости по задней стенке глотки.
Пациентке провели компьютерную томографию и обнаружили в верхнечелюстной пазухе инородное тело – фрагмент пломбировочного материала. Он стал очагом для развития патогенных микроорганизмов.
«Внутри пазухи выявили скопления грибковых масс. В ходе эндоскопической операции стало ясно, что причиной его образования стал пломбировочный материал. Мы успешно удалили патологическое содержимое, в том числе грибковые массы. После этого пазуху тщательно промыли антисептическими растворами для предотвращения дальнейшего развития инфекции и стимуляции процесса заживления», – рассказал врач-оториноларинолог Видновской клинической больницы Магомед Гасанов.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, неприятные симптомы прошли. Её уже выписали.
Как отметил специалист, без своевременного медицинского вмешательства у больной могли развиться хронический синусит и даже разрушение костных стенок пазухи.