Видновские врачи избавили пациентку от пломбы в верхнечелюстной пазухе

18 ноября 2025, 16:26

Врачи Видновской больницы извлекли пломбу из верхнечелюстной пазухи женщины. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К врачу-оториноларингологу обратилась 45-летняя жительница с жалобами на продолжительные боли в левой щеке, выделения из носа и стекание жидкости по задней стенке глотки.



Пациентке провели компьютерную томографию и обнаружили в верхнечелюстной пазухе инородное тело – фрагмент пломбировочного материала. Он стал очагом для развития патогенных микроорганизмов.

«Внутри пазухи выявили скопления грибковых масс. В ходе эндоскопической операции стало ясно, что причиной его образования стал пломбировочный материал. Мы успешно удалили патологическое содержимое, в том числе грибковые массы. После этого пазуху тщательно промыли антисептическими растворами для предотвращения дальнейшего развития инфекции и стимуляции процесса заживления», – рассказал врач-оториноларинолог Видновской клинической больницы Магомед Гасанов.