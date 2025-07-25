В Старой Купавне отремонтируют центр культуры «Акрихин»
Центр культуры «Акрихин» в городе Старая Купавна Богородского округа планируют капитально отремонтировать. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Здание, расположенное по адресу: улица Большая Московская, дом №116, было построено в 1981 году. Его общая площадь составляет более 6,3 тыс. квадратных метров.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать «Акрихин», а также поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 804 миллиона 857 тысяч 611 рублей 77 копеек. Заявки на подряд принимаются до 5 августа.