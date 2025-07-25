Строительный бизнес Машкова ушел в минус на 2,9 млн рублей
Строительная фирма, одним из владельцев которой является актер Владимир Машков, столкнулась с убытками. Об этом пишет портал «Страсти».
Артист выступает в роли соучредителя ООО «ОРГА» — компании, которая специализируется на строительстве на территории Крыма. Начиная с 2015 года, фирма показывает отрицательные значения чистой прибыли по итогам каждого года.
В прошлом году организация получила доход в размере 839 тысяч рублей, но при этом ее чистая прибыль оказалась отрицательной и составила 2,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Алсу ликвидирует последний бизнес в России, которым владела 24 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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