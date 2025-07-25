В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для получателей социального жилья

25 июля 2025, 10:30

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Новый сервис заработал на портале госуслуг Московской области, он позволяет заявителям узнать свою очередь на получение жилья по договору социального найма. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Сервис «Проверка очереди на получение социального жилья» разместили на главной странице областного портала госуслуг.





«Благодаря новому сервису получить актуальную информацию об очереди на социальное жилье можно всего в несколько кликов: достаточно ввести свои данные в онлайн-форму. Результат с номером очереди появится сразу», – уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.