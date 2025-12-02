В Ступине до конца года достроят цех по выпуску обжаренных семечек и орехов
На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» строят производственный комплекс по обжарке орехов и семян. Проверку строительства проводят инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщик – компания «Найнатс». Она инвестировала в проект 105 млн рублей.
«Производитель строит корпус площадью почти 35 000 квадратных метров, где наладит выпуск обжаренных семян подсолнечника, тыквы и арахиса в индивидуальных упаковках. Для выпуска до 40 000 тонн в год готовой продукции производитель будет использовать свыше 40 000 тонн сырья и до 100 тонн соли ежегодно», – рассказали в министерстве.Степень строительной готовности объекта сейчас составляет 97%. Согласно проекту, работы должны финишировать в середине декабря.