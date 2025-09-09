В Ступино пройдет финал областного турнира по шашкам и шахматам

09 сентября 2025, 17:34

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

10 сентября в Ступино состоится финал регионального турнира по русским шашкам и шахматам среди участников программы «Активное долголетие», сообщает Министерство социального развития Московской области.





В соревновании примут участие команды «Север», «Юг», «Запад» и «Восток», в состав которых вошли победители и призёры зональных этапов. За шахматными и шашечными досками встретятся представители старшего поколения из 17 муниципалитетов, включая Ступино, Видное, Подольск, Химки, Королёв, Электросталь и другие города региона.





«Мы ждём представителей 17 городов. В каждой команде по 8 человек: 4 шашиста и 4 шахматиста. В 4-й раз Ступино принимает сильнейших игроков клубов «Активное долголетие». Встречи всегда проходят в напряженной борьбе, ярко и динамично», — отметила заместитель директора Социального центра «Ступинский» Юлия Демидова.