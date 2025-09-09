В Ступино пройдет финал областного турнира по шашкам и шахматам
10 сентября в Ступино состоится финал регионального турнира по русским шашкам и шахматам среди участников программы «Активное долголетие», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В соревновании примут участие команды «Север», «Юг», «Запад» и «Восток», в состав которых вошли победители и призёры зональных этапов. За шахматными и шашечными досками встретятся представители старшего поколения из 17 муниципалитетов, включая Ступино, Видное, Подольск, Химки, Королёв, Электросталь и другие города региона.
«Мы ждём представителей 17 городов. В каждой команде по 8 человек: 4 шашиста и 4 шахматиста. В 4-й раз Ступино принимает сильнейших игроков клубов «Активное долголетие». Встречи всегда проходят в напряженной борьбе, ярко и динамично», — отметила заместитель директора Социального центра «Ступинский» Юлия Демидова.Финальные поединки пройдут в ДК «Металлург». Городской округ Ступино представят опытные шашисты Сергей Мишин и Виктор Краснов. Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков. Для участников организуют чаепитие и мастер-классы.
В ведомстве напомнили, что занятия по шашкам и шахматам для участников «Активного долголетия» в Ступине проходят еженедельно. Присоединиться могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Дополнительная информация доступна по адресу: Ступино, проспект Победы, д. 33а/54, телефон 8 (496) 644–13–78.