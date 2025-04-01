В ЖК «Ступино-Парк» построили дом на 189 квартир

В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье пройдёт конкурс рисунков «Открытка мира». Победители получат денежные призы, а их работы увидят все жители региона — они украсят майские платёжные квитанции от МосОблЕИРЦ, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конкурс проходит в трёх возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.



В каждой группе предусмотрены три призовых места.



Темы для творчества:

мир без войн глазами детей;

планета Земля через иллюминатор космического корабля;

героизм солдат и тружеников тыла;

счастье людей, узнавших о Победе.







Условия участия: рисунки должны быть выполнены на формате от А4 до А3 (альбомная ориентация), количество работ не ограничено, техника исполнения может быть любой.

Призовой фонд составляет 90 000 рублей. Приём работ осуществляется до 14 апреля.

Подробные условия конкурса можно найти на официальном сайте

ООО «МосОблЕИРЦ».

Читайте также:

​



