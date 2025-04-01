В ЖК «Ступино-Парк» построили дом на 189 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Девятиэтажный монолитно-кирпичный дом на 189 квартир построили в жилом комплексе «Ступино-Парк» на территории округа Ступино, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В доме три подъезда. Общая площадь постройки составляет более 7,7 тыс. квадратных метров. В доме расположены квартиры на одну, две и три комнаты площадью от 30 до 64 квадратных метров», — говорится в сообщении.На территории рядом с новостройкой проведено благоустройство, установлены спортивные и детские игровые площадки.
ЖК «Ступино-Парк» находится на улице Горького в городе Ступино, рядом есть школа, детсад, медицинский и торговый центры, а также парковая зона.
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Лев Каштанов