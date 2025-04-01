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В ЖК «Ступино-Парк» построили дом на 189 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Девятиэтажный монолитно-кирпичный дом на 189 квартир построили в жилом комплексе «Ступино-Парк» на территории округа Ступино, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В доме три подъезда. Общая площадь постройки составляет более 7,7 тыс. квадратных метров. В доме расположены квартиры на одну, две и три комнаты площадью от 30 до 64 квадратных метров», — говорится в сообщении.
На территории рядом с новостройкой проведено благоустройство, установлены спортивные и детские игровые площадки.

ЖК «Ступино-Парк» находится на улице Горького в городе Ступино, рядом есть школа, детсад, медицинский и торговый центры, а также парковая зона.

Министерство жилищной политики Московской области регулярно размещает актуальную для жителей региона информацию в соцсетях — на своей официальной странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

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В Московской области проходит конкурс «Открытка мира» ко Дню Победы
01 апреля 2025, 09:14

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Подмосковье пройдёт конкурс рисунков «Открытка мира». Победители получат денежные призы, а их работы увидят все жители региона — они украсят майские платёжные квитанции от МосОблЕИРЦ, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Конкурс проходит в трёх возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

В каждой группе предусмотрены три призовых места.

Темы для творчества:

  • мир без войн глазами детей;
  • планета Земля через иллюминатор космического корабля;
  • героизм солдат и тружеников тыла;
  • счастье людей, узнавших о Победе.

Условия участия: рисунки должны быть выполнены на формате от А4 до А3 (альбомная ориентация), количество работ не ограничено, техника исполнения может быть любой.

Призовой фонд составляет 90 000 рублей. Приём работ осуществляется до 14 апреля.

Подробные условия конкурса можно найти на официальном сайте ООО «МосОблЕИРЦ».

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Подмосковный производитель кормов для питомцев в 2027 году построит новый завод
31 марта 2025, 19:06

Фото: iStock / Nils Jacobi

Подмосковный производитель кормов для домашних животных начал строительство производственно-складского комплекса в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Резидент индустриального парка «Подосинки» «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» под торговой маркой AlphaPet планирует завершить строительство и запустить производство в течение двух лет.
«Инвестиции в новый производственный комплекс площадью более 12 тыс. кв. м оцениваются в 2,5 млрд рублей. После ввода завода в эксплуатацию будет дополнительно создано не менее 150 рабочих мест. Сейчас производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 20 тыс. тонн сухих кормов и 8 тыс. тонн влажных. После запуска нового завода компания сможет увеличить объём производимой продукции на 50%», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что запустить предприятие рассчитывают в I квартале 2027 года. Это будет завод полного цикла, на территории которого станут производить корма для аквакультуры и новый ассортимента кормов и лакомств для кошек и собак.

В современной лаборатории для контроля сырья и готовой продукции займутся разработкой новых рецептур.

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Жителям и гостям Подмосковья назвали правила сбора берёзового сока
31 марта 2025, 18:52

Фото: iStock / Galina Sandalova

В Подмосковье стартовал сезон сбора берёзового сока, сообщил замначальника отдела экологического просвещения и медиакоммуникаций Мособллеса Комитета лесного хозяйства региона Владимир Захаров. Специалисты предупреждают о соблюдении правил, которые позволят предотвратить вред деревьям.
«Земля оттаяла, и сок пошёл. Берёзовый сок в Московской области по закону можно собирать гражданам для собственных нужд. Но важно знать меру. На одном дереве должно быть не более одной подсочки, а сбор ограничен по объёму тремя литрами. После сбора нужно закрыть рану деревянной пробкой и замазать садовым варом, чтобы предотвратить инфекции и гибель дерева», – сказал Захаров Агентству городских новостей «Москва».
Он добавил, что в Московской области разрешён сбор берёзового сока только у деревьев с минимальным диаметром 20 см на уровне груди человека.
«Если собирать сок с более тонких деревьев, это может нанести дереву серьёзный вред. Чем крупнее дерево, тем оно мощнее и тем менее болезненно перенесет потерю какого-то количества сока. Да напор у крупных деревьев больше», – отметил специалист.
Как сказал Захаров, можно собирать и кленовый сок. Например, североамериканский сахарный клён – культовое растение для канадцев. В клёнах, которые растут в Подмосковье, не такое количество сахаров, и сок получается более водянистым.

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#лес
#комлесхоз мо
#мособллес
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С начала пожароопасного сезона в Подмосковье потушили 11 лесных возгораний
31 марта 2025, 18:33

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

С 20 марта, когда в Подмосковье начался пожароопасный сезон, в регионе ликвидировали 11 природных пожаров. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весной самую большую опасность для лесов представляют переходы палов сухой травы с других земель – сельхозполей и дачных участков. Контролируемый пал – это миф. Огонь – стихия, которая в любой момент может вырваться из-под контроля», – отметили в ведомстве.
В Комлесхозе Подмосковья также напомнили, что за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность. Для физлиц это штрафы на сумму до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет. В случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории России.


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Собрали по частям: в Центре Рошаля восстановили челюсть ребёнка после ДТП
31 марта 2025, 18:25

Фото: https://t.me/roshal_kids

Хирурги Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля собрали по частям челюсть мальчика, попавшего в серьёзное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии клиники поступил девятилетний ребёнок с тяжёлыми травмами и ранами лица. Как выяснилось, он получил их в результате аварии. Диагностика также выявила у него открытый оскольчатый перелом нижней челюсти, вколоченный вывих зуба и рвано-ушибленные раны лица. Было решено провести маленькому пациенту остеосинтез нижней челюсти.
«Чтобы максимально сохранить эстетику лица, при восстановлении его челюсти мы применили доступ из уже полученной раны. Это позволило минимизировать повреждения тканей и избежать образования шрамов. После восстановления прикуса и тщательного сопоставления всех костных фрагментов челюсть надёжно зафиксировали титановыми пластинами», – сказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ДКЦ Игорь Овчинников.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент уже выписан. Через полгода ему удалят фиксирующие пластины.

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