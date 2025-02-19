Ступинские врачи удалили гигантский камень из почки пациентки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ступинской больницы удалили из почки пациентки восьмисантиметровый камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 40-летняя женщина с жалобами на острую боль в пояснице. Обследование выявило в почке пациентки крупный камень, который и вызвал приступ острой почечной колики.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, камень оказался уратным, то есть образовался из мочевой кислоты и её солей.
В итоге почка пациентки была сохранена, а её функции восстановлены. Женщина уже выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни.
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«Камень был размером около 8 см и прощупывался даже через переднюю брюшную стенку. Почечная колика – это неотложное состояние, которое характеризуется сильным болевым синдромом. Для облегчения состояния женщины мы установили нефростому – дренажную трубочку, которая отводит урину из почки и этим спасает её ткани от гибели. Затем мы провели двухчасовую открытую операцию, в ходе которой удалили камень и выполнили пластику почечной лоханки, так как она была растянута из-за большого размера камня», – рассказал заведующий урологическим отделением Ступинской больницы Марк Будневич.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, камень оказался уратным, то есть образовался из мочевой кислоты и её солей.
В итоге почка пациентки была сохранена, а её функции восстановлены. Женщина уже выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни.
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Лора Луганская