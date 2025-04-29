В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице

Фото: пресс-служба г.о Ступино
Работы по благоустройству сквера улице Колхозная в Ступине близятся к завершению, обновлённую территорию осмотрели глава городского округа Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство территории округа — наша общая задача и ответственность. Мы создаем комфортные и уютные места для общения и отдыха жителей, учитывая их мнения и пожелания», — сказал Сергей Мужальских.Глава округа также пообщался с местными жителями и напомнил им о проходящем до 12 июня голосовании за объекты благоустройства на в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проводится онлайн на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Фото: пресс-служба г.о Ступино
В сквере на Колхозной улицы в рамках благоустройства обновили памятник героям Великой Отечественной войны, проложили новые пешеходные асфальтовые дорожки, а в ближайшие дня установят скамейки и урны.
Фото: пресс-служба г.о Ступино
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