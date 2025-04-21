В Ступине вручили награды лучшим работникам округа

Необычную акцию проведут в подмосковном парке «Патриот» 3 мая: там создадут геоглиф — высадят кусты так, что они сложатся в надпись «80 лет Победы» и пятиконечную звезду, сообщает пресс-служба Всероссийского общества охраны природы.