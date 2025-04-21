В Ступине вручили награды лучшим работникам округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Награждение лучших работников предприятий, организаций и учреждений городского округа Ступино состоялось в преддверии Дня труда Московской области, церемонию провели в местном Дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие округа и Подмосковья. Спасибо за профессионализм, любовь к выбранному делу, достижения и стремление сделать жизнь в округе лучше!» — сказал глава Ступина Сергей Мужальских.
Сергей Мужальских (слева). Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев получил знак «За заслуги перед городским округом Ступино», а глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» получил знак «За развитие местного самоуправления». Наградами за добросовестный труд и высокий профессионализм были отмечены также лучшие работники округа и представители трудовых династий.
Лучших работников поздравили председатель профсобзной организации Подмосковья, депутат Госдумы Валентина Кабанова и депутат Мособлдумы Андрей Голубев.
«По доброй традиции в апреле мы отмечаем День труда Московской области. (…) Благодарю каждого за труд, за достойный пример для подрастающего поколения!» — сказал Андрей Голубев.На празднике выступили солисты Ступинской филармонии и эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Читайте также:
Весеннюю уборку дорог в Ступине завершат до 1 мая
В руководстве Ступина обсудили оздоровительную кампанию и организацию летних кафе
В Ступине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья
Лев Каштанов