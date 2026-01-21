В Технолицее в Истре провели региональный этап олимпиады по информатике
В Технолицее имени В. И. Долгих в муниципальном округе Истра 18 и 19 января 2026 года провели региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В соревновании приняли участие ученики 9–11-х классов со всего Подмосковья, сообщили в Министерстве образования Московской области.
В течение двух дней школьники решали сложные задачи и показывали, как они умеют работать с алгоритмами и современными технологиями. Олимпиаду провели в два тура, каждый из которых требовал не только хорошей теоретической подготовки, но и уверенных практических навыков.
Задания подготовили по четырём актуальным направлениям:
- искусственный интеллект;
- информационная безопасность;
- программирование;
- робототехника.
В Технолицее отметили, что площадка полностью готова для проведения соревнований такого уровня. Современное оборудование и образовательная среда помогают глубже погрузить школьников в информатику и мотивировать их развиваться в этой сфере.