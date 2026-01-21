В Технолицее в Истре провели региональный этап олимпиады по информатике

21 января 2026, 11:48

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Технолицее имени В. И. Долгих в муниципальном округе Истра 18 и 19 января 2026 года провели региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В соревновании приняли участие ученики 9–11-х классов со всего Подмосковья, сообщили в Министерстве образования Московской области.





В течение двух дней школьники решали сложные задачи и показывали, как они умеют работать с алгоритмами и современными технологиями. Олимпиаду провели в два тура, каждый из которых требовал не только хорошей теоретической подготовки, но и уверенных практических навыков.

Задания подготовили по четырём актуальным направлениям:

искусственный интеллект;

информационная безопасность;

программирование;

робототехника.