Более 30 тысяч школьников выступили в фестивале «Поющее Подмосковье»

15 января 2026, 17:39

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье завершились муниципальные этапы регионального фестиваля «Поющее Подмосковье». С ноября по декабрь 2025 года в них приняли участие свыше 30 000 учащихся из 835 школ региона, сообщает Министерство образования Московской области.







Фестиваль проводился для четырёх возрастных групп: первоклассников, учащихся начальной и средней школы, а также сводных хоров. Конкурсные выступления проходили в трёх номинациях: «Классика», «Фольклор» и «Эстрада». Участники исполняли произведения мировой классики, народные песни разных стран и современные эстрадно-джазовые композиции.



Проект направлен на возрождение хоровых традиций и способствует эстетическому воспитанию молодёжи.



Следующий этап — зональные соревнования — пройдёт с января по февраль. Финальный региональный тур запланирован на март.