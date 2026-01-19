В Химках состоялись баскетбольные матчи Единой школьной лиги
В химкинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялись матчи плей-офф по баскетболу 3x3. Соревнования стали частью Единой школьной лиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации мцниципалитета.
За звание лучших боролись команды восьми школ городского округа. По итогам игр определили финалистов. За первое места поспорят команды школы «Триумф» и лицея №10. За бронзу турнира сыграют Аэрокосмический лицей и школа №29.
23 января определятся финалисты среди женских команд, после чего будут названы даты решающих соревнований
«Баскетбол, волейбол, футзал, шахматы – такой широкий выбор дисциплин позволяет каждому школьнику найти свой вид спорта. Ребята получают советы от профессиональных спортсменов. Это не просто тренировки, а передача опыта от поколения чемпионов будущим звёздам», – сказал химкинский депутат Глеб Демченко.Химки представляют ученики 12 школ. Они соревнуются сентября. Школьники не только участвуют в матчах, но и посещают мастер-классы легенд российского спорта. В этом году в команду профессиональных наставников вошли баскетболисты команды «Химки».
Лучшие команды по итогам городского этапа представят Химки на региональном этапе, который пройдёт предстоящей весной.
Проект Единой школьной лиги Московской области в 2024 году инициировал губернатор региона Андрей Воробьёв.