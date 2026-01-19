В Химках состоялись баскетбольные матчи Единой школьной лиги

19 января 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В химкинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялись матчи плей-офф по баскетболу 3x3. Соревнования стали частью Единой школьной лиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации мцниципалитета.





За звание лучших боролись команды восьми школ городского округа. По итогам игр определили финалистов. За первое места поспорят команды школы «Триумф» и лицея №10. За бронзу турнира сыграют Аэрокосмический лицей и школа №29.



23 января определятся финалисты среди женских команд, после чего будут названы даты решающих соревнований

«Баскетбол, волейбол, футзал, шахматы – такой широкий выбор дисциплин позволяет каждому школьнику найти свой вид спорта. Ребята получают советы от профессиональных спортсменов. Это не просто тренировки, а передача опыта от поколения чемпионов будущим звёздам», – сказал химкинский депутат Глеб Демченко.