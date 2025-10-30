Власти Щёлкова обсудили долги населения за ЖКУ и исполнение запросов от жителей
Очередное оперативное совещание с городскими службами провёл глава округа Щёлково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Темами встречи стало содержание территорий, благоустройство и долги за жилищно-коммунальные услуги.
«От платёжной дисциплины каждого напрямую зависит стабильная работа управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Деньги идут на обслуживание домов и инженерных сетей», — подчеркнул Андрей Булгаков.Он напомнил, что поставщик, не получивший оплату, может приостановить подачу ресурса и подать в суд на взыскание долга, что грозит дополнительными штрафами и пенями.
На совещании обсудили также исполнение поручений, которые глава округа дал различным службам по запросам жителей. В частности, напротив парка «Детский городок» убрали старые бетонные блоки, привели в норму территорию у дома №4 на улице Комарова и пр.