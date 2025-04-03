В Центре Рошаля восстановили подвижность руки девочке с редкой аномалией

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля восстановили функции руки девочки с редкой врождённой аномалией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступила восьмилетняя девочка, которая жаловалась на ограничение подвижности левой руки, трудностях при умывании, расчесывании волос и приёме пище. Помимо этого, в положении предплечья ладонью вниз у ребёнка возникал дискомфорт, также мешавший в повседневной жизни.
Врачи выявили у маленькой пациентки редкое заболевание опорно-двигательного аппарата – врождённый радиоульнарный синостоз. Для этой патологии характерно сращение локтевой и лучевой костей.
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Врачи выявили у маленькой пациентки редкое заболевание опорно-двигательного аппарата – врождённый радиоульнарный синостоз. Для этой патологии характерно сращение локтевой и лучевой костей.
«В ходе операции мы выполнили пересечение сросшихся костей на уровне сращения и повернули их в анатомически правильное положение. Это значительно улучшит самообслуживание пациентки и обеспечит функциональность руки. После операции кисть зафиксировали специальными спицами», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.Сейчас девочка уже выписана. Ей предстоит реабилитация, после чего двигательная функция руки восстановится, и пациентка сможет жить обычной жизнью.
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Лора Луганская