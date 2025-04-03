В Подмосковье хирурги прооперировали мужчину с жабрами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
26-летнего мужчину с аномальным развитием жаберной щели прооперировали врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил с крупной опухолью на шее. Он рассказал, что заметил появление припухлости несколько лет назад. Опухоль постепенно росла, но к врачу мужчина обратился, только когда новообразование стало доставлять ощутимый дискомфорт. Исследование показало, что опухоль является доброкачественной и представляет из себя капсулу с жидкостным содержимым.
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«Причиной появление опухоли оказалось нарушение эмбрионального развития — сохранение жаберной щели. На КТ мы обнаружили крупное кистозное образование: 8х5х5 сантиметров. Киста давила на пищевод и на сосуды, затрудняя кровоток к мозгу. Мы аккуратно выделили образование среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования отправили на гистологическое исследование», — сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.Операция прошла успешно, спустя несколько дней после неё пациента выписали домой.
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Лев Каштанов