Поликлиника в Химках возобновила работу после капитального ремонта

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Поликлиника смешанного типа в микрорайоне Фирсановка городского округа Химки вновь начала принимать пациентов после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинскую помощь в этой поликлинике получают более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. детей.
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«Ремонт полностью преобразил поликлинику, сделав её комфортной для пациентов и для сотрудников. Обновлён интерьер, установлена новая мебель, оборудованы удобные зоны ожидания. На проведение капитального ремонта было направлено более 17,6 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В поликлинике принимают терапевты, педиатры, стоматолог, акушер-гинеколог и хирург. Там оборудованы пункт забора крови, кабинеты вакцинопрофилактики и функциональной диагностики.
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Лора Луганская