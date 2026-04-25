В Высоковске 20 человек прошли бесплатный онкоскрининг

25 апреля 2026, 16:00

Сегодня, 25 апреля, в центре амбулаторной онкологической помощи в Высоковске прошел день открытых дверей. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







В рамках мероприятия любой желающий мог бесплатно пройти обследование на онкозаболевания. Всего обратились 20 человек.



Первым этапом стала консультация с врачом-онкологом. Затем при необходимости назначались дополнительные исследования: маммографию, УЗИ молочных желез и малого таза, осмотр гинеколога, флюорографию, мужчинам — ПСА-тест (анализ крови на простатический специфический антиген).



Врач-онколог Анастасия Серебрякова отметила, что хотела бы видеть больше пациентов. Она напомнила, что консультироваться у таких специалистов можно с 18 лет, даже при отсутствии жалоб.



Такая мера профилактики позволяет выявить рак на ранней стадии, что делает лечение более быстрым и эффективным. Следующий день открытых дверей в центре состоится в последнюю субботу мая.