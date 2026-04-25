Обновленная гимназия №23 в Химках откроет двери 1 сентября
В основном корпусе гимназии №23 на улице Тюкова в микрорайоне Сходня в Химках начался последний этап капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Работы идут по графику, завершить их планируют к июлю. Сейчас строители меняют фасад и кровлю, монтируют инженерные сети и ведут отделку помещений.
Текущие результаты уже оценили депутаты, представители подрядчика, педагоги и родители. В День знаний, 1 сентября, более 550 учеников вновь сядут за парты.
«Мы создаем пространство, которое формирует достойную атмосферу в школе. Когда дети приходят в красивое и удобное здание, они чувствуют уважение к себе. Важно, чтобы начало учебного года стало для ребят вдохновляющим», – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.Гимназия №23 — одно из ключевых учебных заведений Химок, которые долгое время нуждалось в ремонте. Жители обратились с запросом через Народную программу, и объект получил финансирование.