Обновленная гимназия №23 в Химках откроет двери 1 сентября

25 апреля 2026, 15:41

Фото: Администрация Химки г.о.

В основном корпусе гимназии №23 на улице Тюкова в микрорайоне Сходня в Химках начался последний этап капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





Работы идут по графику, завершить их планируют к июлю. Сейчас строители меняют фасад и кровлю, монтируют инженерные сети и ведут отделку помещений.



Текущие результаты уже оценили депутаты, представители подрядчика, педагоги и родители. В День знаний, 1 сентября, более 550 учеников вновь сядут за парты.



«Мы создаем пространство, которое формирует достойную атмосферу в школе. Когда дети приходят в красивое и удобное здание, они чувствуют уважение к себе. Важно, чтобы начало учебного года стало для ребят вдохновляющим», – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.