В Подмосковье стартовал масштабный фестиваль с участием более 1500 студентов

24 апреля 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Государственном университете просвещения в Мытищах открылся фестиваль-конкурс «Студенческая весна Подмосковья». Это региональный этап одноимённого российского конкурса, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области, которое выступает организатором мероприятия.





Фестиваль объединил талантливых студентов всего региона. За три дня отбора в областном этапе примут участие около 1500 человек.

«Студенческая весна» – главный творческий конкурс года, к которому ребята очень тщательно готовятся. У нас девять направлений, около полутора тысяч участников и действительно очень высокая конкуренция. По итогам всех отборов лучшие участники войдут в сборную региона и представят Подмосковье на всероссийском финале. Студенты вузов поедут в Красноярск, а учащиеся колледжей – в Хабаровск», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Этот яркий и масштабный конкурс собрал крутых, заряженных ребят со всей области. Здесь чувствуются драйв и огромное желание творить. Уверен, что для многих фестиваль станет отличным трамплином, и наши делегации достойно покажут себя на всероссийском уровне», – обратился к участникам председатель Московской областной организации «Российский Союз молодёжи» Артём Репяхов.