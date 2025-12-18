В Егорьевске вынесли приговор другу школьного стрелка за недонесение

18 декабря 2025, 10:24

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Егорьевский городской суд вынес приговор молодому человеку по обвинению в несообщении о готовящемся преступлении: друг обвиняемого собирался устроить массовое убийство в городской гимназии №10. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Согласно приговору, обвиняемый М. знал, что его друг С. стал участником террористического движения «Колумбайн», запрещённого в России, и что он запланировал 10 января 2024 года устроить побоище в гимназии, но не сообщил об этом в полицию.





«М. признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.