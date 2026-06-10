В вузах и колледжах Подмосковья подготовили более 30 тысяч бюджетных мест
Свыше 30 тысяч бюджетных мест будут доступны абитуриентам вузов, колледжей и техникумов Московской области. Об этом рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Поступить на бюджет смогут претенденты с высокими экзаменационными баллами.
«Сейчас ребята показывают всё, чему научились в школе. Наша задача — сделать так, чтобы этот багаж знаний был востребован. В новом учебном году в подмосковных вузах и организациях среднего профессионального образования откроют свыше 30 тысяч бюджетных мест», — сказала Линара Самединова.Она также напомнили, что выпускникам школ Подмосковья, набравшим 100 баллов на двух ЕГЭ, дадут денежную премию в размере 100 тысяч рублей.