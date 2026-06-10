Достижения.рф

Для подмосковных медиков упростили получение компенсации за аренду жилья

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услуга по оформлению компенсации за аренду жилья для медиков на подмосковном госпортале стала удобнее благодаря сервису предпроверки. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.



Об инновациях рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

«Теперь «умный сервис» будет на стадии заполнения заявки проверять, есть ли поданное ранее, но ещё не рассмотренное аналогичное заявление, а также наличие уже назначенной выплаты. Проверка займёт несколько секунд, её результат сервис выведет на экран», — объяснила Куртяник.
Компенсацию за аренду жилья могут получить медики с высшим или средним специальным образованием, работающие в государственных больницах и поликлиниках Московской области и не имеющие своего жилья на территории региона.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0