Для подмосковных медиков упростили получение компенсации за аренду жилья
Услуга по оформлению компенсации за аренду жилья для медиков на подмосковном госпортале стала удобнее благодаря сервису предпроверки. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Об инновациях рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Теперь «умный сервис» будет на стадии заполнения заявки проверять, есть ли поданное ранее, но ещё не рассмотренное аналогичное заявление, а также наличие уже назначенной выплаты. Проверка займёт несколько секунд, её результат сервис выведет на экран», — объяснила Куртяник.Компенсацию за аренду жилья могут получить медики с высшим или средним специальным образованием, работающие в государственных больницах и поликлиниках Московской области и не имеющие своего жилья на территории региона.