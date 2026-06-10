В Подмосковье выставили на аукцион частный коттеджный посёлок
Частный коттеджный посёлок, расположенный в деревне Жуковка Одинцовского городского округа, выставили на аукцион. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В посёлок, занимающий территорию 1,18 га, входят десять домов общей площадью 1 900 квадратных метров.
«Торги проводит ДОМ.РФ. Заявки на участие принимаются до 15 июня», — говорится в сообщении.Рядом с посёлком находятся кварталы индивидуальной и многоэтажной застройки, рестораны и торговые комплексы. Расстояние до Москвы-реки составляет полтора километра, до Барвиха Luxury Village — 1,4 километра, до МКАД — около девяти километров. Кроме того, в 160 метрах от участка находится выезд на Рублёво-Успенское шоссе.