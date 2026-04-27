В Запорожье задержали мужчину за тройное убийство 29-летней давности в Серпухове

27 апреля 2026, 18:31

50-летнего мужчину, подозреваемого в соучастии в тройном убийстве в 1997 году в Серпухове, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.





По данным следствия, подозреваемый и его подельник решили напасть на знакомых предпринимателей. 17 декабря 1997 года преступники проникли в квартиру в проезде Мишина, где напали на женщину и её квартирантов — семейную пару.





«Преступники забрали две тысячи долларов, а потом нанесли множество ран потерпевшим металлическим топориком и ножами. Жертвы скончались на месте, а злоумышленники уехали на территорию Украины», — говорится в сообщении.