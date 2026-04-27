В Ступине задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки 1,5 млн рублей
Ступинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионерки полтора миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 79-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой аферистов.
«Женщине на мобильный телефон позвонили якобы следователи, которые сказали, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и нужно передать все денежные средства сотруднику Росфинмониторинга для описи. По указанию звонивших пенсионерка сняла с банковского счёта сбережения и отдала их курьеру. После этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.Черед некоторое время сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Санкт-Петербурга, выполнявшего в преступной схеме роль курьера. Он рассказал, что ему предложили подработку: нужно было забрать по указанному адресу деньги и передать неизвестному.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил злоумышленника под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности арестованного.