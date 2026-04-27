В Ступине задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки 1,5 млн рублей

27 апреля 2026, 18:10

оригинал Фото: istockphoto / simpson33

Ступинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионерки полтора миллиона рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 79-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой аферистов.



«Женщине на мобильный телефон позвонили якобы следователи, которые сказали, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и нужно передать все денежные средства сотруднику Росфинмониторинга для описи. По указанию звонивших пенсионерка сняла с банковского счёта сбережения и отдала их курьеру. После этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – отметила Петрова.