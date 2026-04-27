Пассажирка при помощи шнурков для обуви родила в самолёте за полчаса до посадки

27 апреля 2026, 18:07

В США медики приняли роды на борту самолёта с помощью шнурка от обуви

На рейсе авиакомпании Delta пассажирка родила ребёнка за полчаса до экстренной посадки. Как сообщает телеканал KOIN 6, очевидцы встретили это событие аплодисментами.





Инцидент произошёл 24 апреля на рейсе из Атланты в Портленд. Бортпроводники запросили помощь медиков, откликнулись фельдшер и медсестра, которые возвращались из отпуска.



Схватки у роженицы шли каждые три минуты. Пока экипаж согласовывал экстренную посадку, акушеры узнали, что на борту нет даже одеял, и начали импровизировать. Врач попросила шнурки для обуви, и стюардесса одолжила свои.



Верёвка выступила в роли жгута, необходимого для установки внутривенного катетера. Младенец появился после трёх потуг. Фельдшер перерезала пуповину.

«Потом мы вернули ребёнка маме и вырулили на посадку, так что весь самолёт приветствовал маму аплодисментами. Это было здорово», — рассказала медик.