В жилом комплексе Красногорска открыли новый детский сад на 140 мест
В жилкомплексе «Опалиха О3» в Красногорске торжественно открылся детский сад на 140 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В празднике приняли участие глава городского округа Дмитрий Волков, директор Опалиховской гимназии, в состав которой вошёл детсад, Павел Кабанов, жители микрорайона и воспитанники.
«Это такое счастье – видеть радостные, озорные глаза ребят! Хочу поблагодарить всю систему образования, тех, кто строил этот замечательный детсад. Мы держим на особом контроле развитие социальной инфраструктуры нашего округа, в том числе новых микрорайонов. Теперь здесь есть школа на 825 мест, и детские сады на 350 и на 140 мест», – отметил Волков.
Торжественное открытие состоялось в преддверии Дня космонавтики. Малыши, разрезая вместе с главой округа красную ленточку, дружно крикнули: «Поехали!», как Юрий Гагарин, оправляясь 65 лет назад в легендарный полёт.
«Для нас это долгожданный садик. Приятно, что он новый, чистый, с множеством развивающих игрушек. И расположен он в пешей доступности от дома», – поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Юлия Мартынова.В двухэтажном здании разместятся восемь групп – шесть дошкольных и две ясельные. Для детей подготовили просторные групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и современный пищеблок. На улице расположены игровые площадки с навесами и отдельная зона для занятий физкультурой.