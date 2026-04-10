В жилом комплексе Красногорска открыли новый детский сад на 140 мест

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В жилкомплексе «Опалиха О3» в Красногорске торжественно открылся детский сад на 140 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В празднике приняли участие глава городского округа Дмитрий Волков, директор Опалиховской гимназии, в состав которой вошёл детсад, Павел Кабанов, жители микрорайона и воспитанники.

«Это такое счастье – видеть радостные, озорные глаза ребят! Хочу поблагодарить всю систему образования, тех, кто строил этот замечательный детсад. Мы держим на особом контроле развитие социальной инфраструктуры нашего округа, в том числе новых микрорайонов. Теперь здесь есть школа на 825 мест, и детские сады на 350 и на 140 мест», – отметил Волков.

«Для нас это долгожданный садик. Приятно, что он новый, чистый, с множеством развивающих игрушек. И расположен он в пешей доступности от дома», – поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Юлия Мартынова.