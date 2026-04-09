Кадеты из Красногорска стали участниками областных военно-патриотических сборов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Региональные военно-патриотические сборы учеников кадетских и казачьих классов «Растим патриотов России» стартовали в учебно-методическом центре «Авангард» в Московской области. Участие в них принимают более тысячи подмосковных школьников, в том числе и кадеты из лицея № 1 поселка Нахабино округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу сборов входят занятия по строевой, огневой, технической, военно-медицинской и тактической подготовке, военной топографии, биологической, химической и радиационной защите, а также по кибербезопасности.





«Кроме того, частники сборов смогут пообщаться с интересными людьми. Например, уже состоялась встреча с Героем России, директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорем Юргиным», — говорится в сообщении.