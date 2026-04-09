Юные артисты красногорского клуба «Мечта» завоевали награды фестиваля в Казани
Представители культурно‑досугового клуба «Мечта» из Красногорска успешно выступили на 140‑м Международном фестивале‑конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль состоялся в концертном зале Казанского Татарского театра юного зрителя им. Г. Кариева. Коллектив из Подмосковья представил делегацию из 113 артистов, педагогов и родителей.
«Участники завоевали множество наград в номинациях народного и эстрадного вокала. Особого признания удостоилась Полина Косякова, получившая Гран‑при. Аду Дунаевскую отметили за высокий уровень исполнительского мастерства, а Андрея Сергиенко – за лучшую работу концертмейстера. Специальный приз за артистизм получила Екатерина Копылова», – рассказали в пресс-службе.
Яркие победы одержали и творческие коллективы. Так, музыкальная группа «Клюква», детский фольклорный ансамбль «Любушата» и молодёжный ансамбль «Оберег» стали лауреатами первой степени в номинации «Народный вокал». В эстрадном направлении хорошие результаты показали детская студия «До‑диез», ансамбли «Мелодия» и «Голоса».
Среди солистов эстрадного вокала лауреатами первой степени названы Анастасия Андросова, Таисия Свертилова, Екатерина Копылова и Диана Жумагазиева.