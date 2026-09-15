В ЖК «Домодедово парк» построят бело-золотой детсад на 101 место
Детский сад, рассчитанный на 101 воспитанника, построят в составе жилого комплекса «Домодедово парк» в Домодедове. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание общей лощадью 2 150 квадратных метров оформят в бело-золотой гамме.
«Такое цветовое решение создаёт эффект солнечного луча в пасмурный день», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.В детсаду разместят помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, музыкально-спортивный зал, кабинеты педагогов и администрации, пищеблок полного цикла и медпункт. А на прилегающей территории для каждой группы оборудуют свою прогулочную площадку.