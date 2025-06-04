В ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках построили ещё один многоквартирный дом
25-этажный дом на 384 квартиры построили в составе ЖК «Кузьминский лес» на территории города Котельники, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет свыше 22,5 тыс. квадратных метров. В доме расположены квартиры разных форматов: от студий до трёхкомнатных. На первом этаже размещаются коммерческие помещения, там будут отрыты магазины, кафе и различные сервисы для жителей. Вход в дом сделан по принципу доступной среды», — говорится в сообщении.Двор дома благоустроен, там оборудована детская площадка, места для семейного досуга и отдыха.
Проект ЖК «Кузьминский лес» включает в себя не только дома, но и школу на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 350 воспитанников. Объекты социальный инфраструктуры застройщик — компания ПИК — возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.