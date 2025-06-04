В ЖК «Кузьминский лес» в Котельниках построили ещё один многоквартирный дом

04 июня 2025, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

25-этажный дом на 384 квартиры построили в составе ЖК «Кузьминский лес» на территории города Котельники, новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.







«Общая площадь новостройки составляет свыше 22,5 тыс. квадратных метров. В доме расположены квартиры разных форматов: от студий до трёхкомнатных. На первом этаже размещаются коммерческие помещения, там будут отрыты магазины, кафе и различные сервисы для жителей. Вход в дом сделан по принципу доступной среды», — говорится в сообщении.