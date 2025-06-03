В Дубне запустят производство импортозамещающих растворов для контактных линз
В Подмосковье появится производство растворов для ухода за контактными линзами. Разрешение на ввод в эксплуатацию получил резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» – компания «Окей Вижен Технологии», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Группа компаний «Окей Вижен» – ведущий российский производитель контактных линз. С 2019 года она является резидентом ОЭЗ «Дубна». На новом заводе компания займётся производством средств ухода за контактными линзами, в том числе теми, которые сегодня не производятся в России. Площадь нового предприятия превысит 2 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивается в 280 млн рублей. На предприятии дополнительно создано 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания разработала и внедрила в мировую практику уникальную запатентованную технологию Defocus Control Technology для лечения прогрессирующей близорукости с помощью мягких контактных линз с управляемым периферическим дефокусом. Помимо этого, она стала первой российской компанией, запустившей производство одноступенчатой пероксидной системы для ухода и хранения линз One Step+.
Запуск нового производственно-лабораторного комплекса позволит компании увеличить производственные мощности на 40%. Она сможет выпускать более 150 тыс. линз в месяц. А производимые растворы полностью заменят импортные аналоги.