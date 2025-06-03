В Московской области для отдыха доступны более 250 объектов агротуризма

03 июня 2025, 21:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сельский туризм активно развивается В Подмосковье. В регионе в этой отрасли работают более 250 объектов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Например, на ферме «Былинкино» в Луховицах можно научиться варить сыр, увидеть процесс его производства, познакомиться с обитателями хозяйства. В деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа на семейной ферме «Янинъ» проводят тематические праздники. Там работает ферма джерсейских коров, сыроварня и цех молочной продукции», – рассказали в ведомстве.