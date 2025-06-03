В Московской области для отдыха доступны более 250 объектов агротуризма
Сельский туризм активно развивается В Подмосковье. В регионе в этой отрасли работают более 250 объектов, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Например, на ферме «Былинкино» в Луховицах можно научиться варить сыр, увидеть процесс его производства, познакомиться с обитателями хозяйства. В деревне Новое Орехово-Зуевского городского округа на семейной ферме «Янинъ» проводят тематические праздники. Там работает ферма джерсейских коров, сыроварня и цех молочной продукции», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в Дмитрове в «Ремесленной слободе Глушенковых» предлагают занятия в столярной мастерской, мастер-класс по выпечке хлеба в русской печи, приготовление медовых пряников и посещение пасеки. На «Ферме М2 Шульгино» под Волоколамском знакомят с процессом производства молочной продукции, хлебобулочных изделий, проводят дегустации.
Полный список объектов сельского туризма можно найти на сайте министерства.