В ЖК «Мытищи Парк» ввели в эксплуатацию школу на 1,1 тыс. мест
Школа-новостройка в подмосковном жилом комплексе «Мытищи Парк», рассчитанная на 1100 учеников, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Двери для учеников новая школа откроет 1 сентября.
«Общая площадь четырёхэтажного здания составляет более 12 тысяч квадратных метров. Там расположены универсальные учебные кабинеты, а также классы-лаборатории, мастерские и специализированные кабинеты черчения, ИЗО и музыки. Есть помещения и для групп продлённого дня, два спортзала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и две столовые», — говорится в сообщении.На пришкольной территории обустроено спортивное ядро с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, воркаут -зоной и лабиринтом. А для младшеклассников установлены игровые комплексы.