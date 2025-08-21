Представители Подольска стали призёрами Лиги Бега
Клуб любителей бега «Молочник» городского округа Подольск вышел на второе место в финале Гран-при ANTA, организованном Лигой Бега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Финалу предшествовали семь онлайн-этапов, на которых спортсмены сами выбирали место и время забега, а для отслеживания результатов использовалась GPS-навигация. В финал по итогам онлайн-этапов попали 34 клуба.
У представителей Подольска есть достижения и в личных зачётах Грин-при. Золотые медали завоевали Эльнара Мирсаитова и Матвей Молочников, на вторую ступень пьедестала почёта поднялся Артем Губкин, а Федор Матвиенко занял третье место.«Клуб «Молочник» показал отличные результаты и в финале уступил только именитому клубу «Бегущие лисы», — отмечается в сообщении.