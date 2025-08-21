Представители Подольска стали призёрами Лиги Бега

21 августа 2025, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Клуб любителей бега «Молочник» городского округа Подольск вышел на второе место в финале Гран-при ANTA, организованном Лигой Бега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Финалу предшествовали семь онлайн-этапов, на которых спортсмены сами выбирали место и время забега, а для отслеживания результатов использовалась GPS-навигация. В финал по итогам онлайн-этапов попали 34 клуба.



