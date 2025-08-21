Команда Серпухова победила в матче чемпионата Московской области по футболу
Команда серпуховской спортивной школы «Зубрёнок» одержала победу над ступинской командой «Сокол» в матче в рамках чемпионата Московской области по футболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Игра состоялась 18 августа на серпуховском стадионе «Спартак».
«Матч завершился со счётом 9:1 в пользу «Зубрёнка». Лучшим игроком матча был признан представитель «Зубрёнка» Демид Куприков. Эта победа показала высокий уровень подготовки команды и отличный спортивный потенциал игроков», — говорится в сообщении.Футболистов «Зубрёнка» тренируют Андрей Кручин, Николай Кузовкин и Сергей Пугин.
Ранее сообщалось, что власти Серпухова обсудили обеспечение безопасности в школах на мероприятиях, приуроченных к Дню знаний.