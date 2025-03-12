Строительная готовность паркинга на 717 машин в Заречье достигла 77%

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Девятиэтажный паркинг на 717 машин строят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского округа, в настоящее время готовность объекта составляет 77%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.