Строительная готовность паркинга на 717 машин в Заречье достигла 77%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Девятиэтажный паркинг на 717 машин строят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского округа, в настоящее время готовность объекта составляет 77%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Сейчас уже готов монолитный каркас здания, каменная кладка и кровля. Ведётся монтаж внутренних и наружных инженерных сетей и остекление. В ближайшее время рабочие должны приступить к земляным работам на прилегающей территории, а затем — к благоустройству», — говорится в сообщении.Площадь паркинга открытого типа составляет свыше 21,4 тыс. квадратных метров. Там предусмотрены лестницы и два лифта. На первом этаже будет открыта автомойка на четыре поста и мотосервис с ремонтной зоной на четыре мотоцикла и мойкой.
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