В ЖК «Новоград Монино» планируется строительство детского сада на 300 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Щёлково на территории ЖК «Новоград Монино» построят детский сад, рассчитанный на 300 детей. Соответствующее разрешение выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ООО СЗ «АВЕРУС».
Общая площадь детского сада составит 4,3 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и процедурную, игровые зоны, а также кабинеты логопеда и психолога.
Проект ЖК «Новоград Монино» охватывает территорию в 79 гектаров и включает создание двух районов среднеэтажной застройки с необходимой социальной инфраструктурой. На первом этапе будет возведён Северный район — 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. В дальнейшем в Южном районе построят ещё 25 домов такой же высоты, рассчитанных на 3949 квартир.
Подмосковные застройщики, включая компании ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, создают в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, используя внебюджетные источники финансирования.
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Проект ЖК «Новоград Монино» охватывает территорию в 79 гектаров и включает создание двух районов среднеэтажной застройки с необходимой социальной инфраструктурой. На первом этапе будет возведён Северный район — 19 семиэтажных домов на 3279 квартир. В дальнейшем в Южном районе построят ещё 25 домов такой же высоты, рассчитанных на 3949 квартир.
Подмосковные застройщики, включая компании ПИК, группу «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, создают в жилых комплексах всю необходимую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий, используя внебюджетные источники финансирования.
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Дайана Хусинова